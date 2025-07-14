Российский дрон повредил проезжую часть в Харькове
Ночью российские ударные дроны атаковали Харьков. Зафиксированы повреждения в одном из районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.
Он отметил, что в Немышлянском районе города вражеский беспилотник ударил по проезжей части.
"Предварительно вражеский дрон "Молния" - тип БПЛА уточняется. Пока что информация о пострадавших не поступала", - отметил Терехов.
Напомним, этой ночью российский агрессор запустил в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".
Беспилотники заходили через Харьковскую, Донецкую, Сумскую, Днепропетровскую области и дошли до Винницкой и Житомирской областей.
Около полуночи вражеские дроны повредили предприятие в Чугуеве.
Вечером в воскресенье, 13 июля, ударные беспилотники атаковали Полтаву и Полтавскую область.
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