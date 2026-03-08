ua en ru
Российский дрон атаковал пассажирский поезд Киев-Сумы: фото последствий

13:01 08.03.2026 Вс
2 мин
Россияне продолжают бить по пассажирским поездам в Украине
aimg Константин Широкун
Российский дрон атаковал пассажирский поезд Киев-Сумы: фото последствий Фото: российский дрон атаковал пассажирский поезд Киев-Сумы (facebook.com/DSNSKyiv)

Российские войска сегодня утром, 8 марта, ударным беспилотником атаковали пассажирский поезд Киев-Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Читайте также: В Николаеве "Шахед" попал возле пассажирского вагона

"Враг снова нанес удары по железнодорожной инфраструктуре Сумщины и Харьковщины. Сегодня утром на Сумщине вражеский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда Киев - Сумы", - отметил Кулеба.

По его словам, к счастью, никто не пострадал. Для продолжения движения оперативно направили вспомогательный локомотив.

Россияне атакуют пассажирские поезда и железнодорожную инфраструктуру

Напомним, утром 4 марта российские оккупанты атаковали Николаев ударными дронами. В частности, зафиксирован прилет вблизи пассажирского вагона поезда, возник пожар.

Также мы писали, что 2 марта в Криворожском районе Днепропетровской области российский беспилотник нанес удар по вагону пригородного поезда, который находился в движении. Есть погибший, десять пассажиров получили ранения.

Кроме того, в конце января российские "Шахеды" атаковали пассажирский поезд маршрута "Барвенково - Львов - Чоп". На борту поезда находился 291 пассажир, которых оперативно эвакуировали, известно о двух раненых.

Также 11 января сообщалось, что во время вражеского удара дрона были травмированы машинист и его помощник.

Известно, что рядом с локомотивом взорвался ударный дрон типа "Шахед". Дежурные по мониторингу заблаговременно предупредили об угрозе. Локомотивная бригада успела безопасно закрепить локомотив, однако не имела возможности эвакуироваться.

