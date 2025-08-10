ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Відвертий терор: момент прильоту по автовокзалу в Запоріжжі потрапив на відео

Неділя 10 серпня 2025 22:26
UA EN RU
Відвертий терор: момент прильоту по автовокзалу в Запоріжжі потрапив на відео Фото: пошкоджений автовокзал у Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти ввечері, 10 серпня, атакували Запоріжжя КАБами. Один з прильотів, який був автовокзалу, потрапив на відео.

Проте повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зазначимо, що по місту було завдано два удари авіабомбами. В обох випадках зафіксовано пошкодження.

"За двома адресами вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані дві будівлі цивільної інфраструктури, автомобілі та поруч розташовані будинки", - інформували у ДСНС.

Зокрема, один з ударів був по Центральному автовокзалу міста. Внаслідок прильоту будівля частково зруйновано, а сам момент удару потрапив на відео.

"Камери відеоспостереження зафіксували момент ворожого удару по Запоріжжю. Неділя. Вихідний день. Місто!!! Це терор. І треба називати все своїми іменами", - написав Федоров, додавши наступний кадр.

Також глава ОВА інформував, що другий удар був по клініці Запорізького медичного університету.

За останніми даними, внаслідок удару РФ по місту постраждало щонайменше 19 людей.

Також вже були опубліковані фото наслідків прильоту по вокзалу. Переглянути їх можна - в матеріалі РБК-Україна.

Реакція Зеленського

Нагадаємо, на атаку РФ по Запоріжжю відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Авіабомби - по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте й завжди, за будь-яких обставин зберігаєте життя людей", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що ворог сьогодні продовжив забирати життя по всьому периметру фронту і зазначив, що жодні дедлайни на РФ не працюють. Навпаки, Москва шукає шлях, як вбити Україну.

"Вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, - це шлях, як убити Україну. Ми чітко розуміємо загрози. Усі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли б зберегти життя, - немає", - додав президент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН