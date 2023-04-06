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"Російський добровольчий корпус" знову сходив в Брянську область та викликав переполох в РФ

Фото: "Російський добровольчий корпус" розкрив фейк РФ щодо "українських диверсантів" в Брянській області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Левицький

"Російський добровольчий корпус" знову наробив галасу в Росії. Бійці "РДК" влаштували вилазку в одне з сіл Брянської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Російського добровольчого корпусу".

Росіяни, які є бійцями цього корпусу, опублікували у своєму Telegram-каналі відеоролик, в якому показали моменти зі своєї вилазки на територію РФ, а також викрили російських чиновників на черговій брехні.

"Попри те, що губернатор Богомаз вже рапортував про "успішне відбиття атаки українських ДРГ", ми знову ловимо його на брехні! Крім виконання бойових завдань, бійці РДК так само змогли поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм наші листівки і попросили сховатися, на час бойових дій", - сказано в повідомленні

Нагадаємо, сьогодні вранці у російській Брянській області заявили про нібито спробу проникнення "української ДРГ" в село Случовськ.

При цьому у Міноборони РФ стверджували, що самого проникнення на російську територію не було. Однак на опублікованому "РДК" відео можна побачити, як представники угрупування ходять по населеному пункту та спілкуються з місцевими жителями, а потім ведуть бій з використанням гранатометів.

Відомо, що це вже друге подібне проникнення РДК на територію Брянської області. Так, 2 березня росіяни в Брянській області вигадали начебто "перестрілку із українською ДРГ", яка нібито проникла на територію регіону.

Варто зазначити, що російський Случовськ знаходиться близько за 11 кілометрів від українського населеного пункту Грем'яч. Його війська РФ обстрілювали з мінометів.

Додамо, наприкінці березня в РФ знову нафантазували чергову атаку "українських диверсантів", які також нібито намагалися прорватися у Брянську область.

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