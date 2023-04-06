Росіяни зранку двічі обстріляли Чернігівську область

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

Станом на 10:00 російські війська двічі обстріляли прикордонні населені пункти у Чернігівській області. Окупанти застосували міномети.

Так, о 6:45 зафіксовано 4 "приходи", ймовірно з міномету 120 мм, по населеному пункту Леонівка. Також з 7:15 до 7:30 зафіксовано 8 вибухів у районі населеного пункту Грем'яч.

Інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження інфраструктури не надходило.

Нагадаємо, 4 квітня російська авіація вдарила по селу Печенюги Чернігівської області. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок та господарські споруди.

Також зазначимо, що через російські обстріли у Донецькій області за добу загинули п'ятеро осіб, ще дев'ять отримали поранення.

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