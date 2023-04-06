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Росіянам знову привиділися "українські диверсанти" в Брянській області

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Брянська область, Четвер 06 квітня 2023 12:39
Росіянам знову привиділися "українські диверсанти" в Брянській області Фото: росіянам знову привиділися "українські диверсанти" в Брянській області (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Брянській області сьогодні, 6 квітня заявив про так звану спробу проникнення "української ДРГ" в село Случовськ. Нібито диверсантів було 20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"Прикордонним управлінням УФСБ Росії по Брянській області припинено спробу проникнення на територію Російської Федерації в районі села Случовськ Погарського району української ДРГ у кількості 20 осіб", - написав Богомаз.

За його словами, російські військові та підрозділи прикордонних військ нібито "завдали противнику вогневої поразки".

Варто зазначити, що російський Случовськ знаходиться близько за 11 кілометрів від українського населеного пункту Грем'яч. Його сьогодні війська РФ обстрілювали з мінометів.

Росіянам знову привиділися &quot;українські диверсанти&quot; в Брянській області

Нагадаємо, що 2 березня росіяни в Брянській області вигадали начебто "перестрілку із українською ДРГ", яка нібито проникла на територію регіону.

Додамо, наприкінці березня в РФ знову нафантазували чергову атаку "українських диверсантів", які також нібито намагалися прорватися у Брянську область.

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