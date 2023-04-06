"Русский добровольческий корпус" снова сходил в Брянскую область и вызвал переполох в РФ

Россияне, являющиеся бойцами этого корпуса, опубликовали в своем Telegram-канале видеоролик, в котором показали моменты со своей вылазки на территорию РФ, а также разоблачили российских чиновников на очередной лжи.

"Несмотря на то, что губернатор Богомаз уже рапортовал об "успешном отражении атаки украинских ДРГ", мы снова ловим его на лжи! Кроме выполнения боевых задач, бойцы РДК также смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши открытки и попросили скрыться, на время боевых действий", - сказано в сообщении

Напомним, сегодня утром в российской Брянской области заявили о якобы попытке проникновения "украинской ДРГ" в село Случовск.

При этом в Минобороны РФ утверждали, что самого проникновения на российскую территорию не было. Однако на опубликованном "РДК" видео можно увидеть, как представители группировки ходят по населенному пункту и общаются с местными жителями, а затем ведут сражение с использованием гранатометов.