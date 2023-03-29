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РосЗМІ знову нафантазували "українських диверсантів" у Брянській області

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Брянськ, Середа 29 березня 2023 13:19
РосЗМІ знову нафантазували "українських диверсантів" у Брянській області Фото: росіяни вигадали нову "атаку диверсантів" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни нафантазували чергову атаку "українських диверсантів". Пропагандисти стверджують, що вони нібито намагалися прорватися у Брянську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

РосЗМІ стверджують, що так звані "диверсанти" намагалися прорватися на двох пікапах у Брянську область через село Ломаківка.

"Не вийшло - територію охороняли російські військові. Вони відкрили артилерійський вогонь і висадили в повітря одну з машин, друга спішно тікала з міста", - заявляють пропагандисти.

У Росії традиційно заявляють, що "втрат та пошкоджень немає". Проте росіяни нафантазували "з боку ЗСУ вісім загиблих".

Нагадаємо, раніше російська ФСБ заявила, що вбила трьох "українських диверсантів". Проте виявилося, що ними виявились страйкболісти з Воронежа.

Крім того, сьогодні російські ЗМІ заявили, що дрон "атакував" газопровід у Бєлгороді.

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