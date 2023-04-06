"Російський добровольчий корпус" знову сходив в Брянську область та викликав переполох в РФ

"Російський добровольчий корпус" знову наробив галасу в Росії. Бійці "РДК" влаштували вилазку в одне з сіл Брянської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Російського добровольчого корпусу".

Росіяни, які є бійцями цього корпусу, опублікували у своєму Telegram-каналі відеоролик, в якому показали моменти зі своєї вилазки на територію РФ, а також викрили російських чиновників на черговій брехні.

"Попри те, що губернатор Богомаз вже рапортував про "успішне відбиття атаки українських ДРГ", ми знову ловимо його на брехні! Крім виконання бойових завдань, бійці РДК так само змогли поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм наші листівки і попросили сховатися, на час бойових дій", - сказано в повідомленні

Нагадаємо, сьогодні вранці у російській Брянській області заявили про нібито спробу проникнення "української ДРГ" в село Случовськ.

При цьому у Міноборони РФ стверджували, що самого проникнення на російську територію не було. Однак на опублікованому "РДК" відео можна побачити, як представники угрупування ходять по населеному пункту та спілкуються з місцевими жителями, а потім ведуть бій з використанням гранатометів.