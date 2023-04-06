"Русский добровольческий корпус" снова сходил в Брянскую область и вызвал переполох в РФ
"Русский добровольческий корпус" снова наделал шум в России. Бойцы "РДК" устроили вылазку в одно из сел Брянской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Русского добровольческого корпуса".
Россияне, являющиеся бойцами этого корпуса, опубликовали в своем Telegram-канале видеоролик, в котором показали моменты со своей вылазки на территорию РФ, а также разоблачили российских чиновников на очередной лжи.
"Несмотря на то, что губернатор Богомаз уже рапортовал об "успешном отражении атаки украинских ДРГ", мы снова ловим его на лжи! Кроме выполнения боевых задач, бойцы РДК также смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши открытки и попросили скрыться, на время боевых действий", - сказано в сообщении
Напомним, сегодня утром в российской Брянской области заявили о якобы попытке проникновения "украинской ДРГ" в село Случовск.
При этом в Минобороны РФ утверждали, что самого проникновения на российскую территорию не было. Однако на опубликованном "РДК" видео можно увидеть, как представители группировки ходят по населенному пункту и общаются с местными жителями, а затем ведут сражение с использованием гранатометов.
Известно, что это уже второе подобное проникновение РДК на территорию Брянской области. Так, 2 марта россияне в Брянской области придумали якобы "перестрелку с украинской ДРГ", которая якобы проникла на территорию региона.
Стоит отметить, что российский Случовск находится в 11 километрах от украинского населенного пункта Гремяч. Его войска РФ обстреливали из минометов.
Добавим, в конце марта в РФ снова нафантазировали очередную атаку "украинских диверсантов", которые также якобы пытались прорваться в Брянскую область.
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