Російський Boeing подав сигнал лиха на шляху з Дубая до Москви

Згідно з даними сайту Flightradar, літак Utair UT716 вилетів з ОАЕ о 13:48 за київським часом і майже одразу подав сигнал лиха. Зараз він кружляє над Перською затокою неподалік від Дубая.

Наразі детальної інформації про те, скільки пасажирів на борту і чому було подано сигнал лиха немає.

Варто зауважити, що для Boeing 767-224 типова двокласна конфігурація - близько 181-224 пасажирів, а в повністю економічному класі - до 269 пасажирів.

Точне число залежить від конкретної авіакомпанії та її планування салону.

Оновлено 17:38

За даними Mash, літак приземлився в аеропорту вильоту Аль-Мактум.