Российский Boeing подал сигнал бедствия на пути из Дубая в Москву

Согласно данным сайта Flightradar, самолет Utair UT716 вылетел из ОАЭ в 13:48 по киевскому времени и почти сразу подал сигнал бедствия. Сейчас он кружит над Персидским заливом неподалеку от Дубая.

Пока детальной информации о том, сколько пассажиров на борту и почему был подан сигнал бедствия нет.

Стоит заметить, что для Boeing 767-224 типичная двухклассная конфигурация - около 181-224 пассажиров, а в полностью экономическом классе - до 269 пассажиров.

Точное число зависит от конкретной авиакомпании и ее планировки салона.