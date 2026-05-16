У російських "Шахедах" стає більше китайських компонентів, - Власюк

Китайські компоненти замінюють західні

У дронах типу "Шахед" збільшується частка китайських компонентів і зменшується кількість західних.

Зокрема, помітно скоротилася присутність нідерландських деталей - результат цілеспрямованої роботи з виробником NXP та регуляторами. Щодо ракет поки рано говорити про помітні зміни - технічні цикли оновлення складніші.

Західні компоненти попри санкції

Свіжі партії ракет містять значну частку західних компонентів - і, за прогнозами Власюка, серед них зустрінуться деталі кінця 2025 і навіть 2026 року виробництва. Це свідчить, що зусилля з блокування постачання поки що недостатні.

Окремою проблемою залишається позиція компанії STMicroelectronics: після передачі близько 50 серійних номерів виявлених компонентів компанія назвала їх "дрібними деталями", що нібито не становлять суттєвої проблеми. Власюк вважає такий підхід неприйнятним, робота з цим напрямком триває окремо й інтенсивніше.

Що відомо про ракети

Одна Х-101 влучила в житловий будинок у Дарницькому районі Києва, де загинули 25 людей, ще одна - в заправку в районі ДВРЗ, третя - в Білу Церкву. Всі три - одна серія, виготовлена орієнтовно в другому кварталі 2026 року. Це підтверджує тенденцію: Росія застосовує ракети прямо з конвеєра.

Позитивні результати

За останній рік американські служби виявили понад десять схем постачання компонентів до Росії на мільйони доларів і зупинили їх. Компоненти з уражених цілей регулярно передаються партнерам в Ірландії, Німеччині, Британії та США для технічного дослідження.

Санкційні прогалини в Україні

Власюк наголосив на серйозній проблемі: в Україні досі немає закону про кримінальну відповідальність за порушення санкційних обмежень. Це ускладнює переслідування схем обходу санкцій, які можуть мати і український слід.

Позитивним прикладом є співпраця з Фінляндією - там вдалося синхронізувати кримінальні провадження в обох країнах і довести справу до результату.