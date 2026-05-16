RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В российских "Шахедах" становится больше китайских компонентов, - Власюк

00:18 16.05.2026 Сб
3 мин
Экспортный контроль заставил врага менять схемы
aimg Роман Кот aimg Екатерина Коваль
Фото: уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики (Виталий Носач, РБК-Украина)

В российских дронах "Шахед" увеличивается доля китайских компонентов и уменьшается количество западных. Это свидетельствует о том, что санкционное давление на поставщиков дает результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Читайте также: Санкции не работают. Российские ракеты содержат сотни западных компонентов, - FT

Китайские компоненты заменяют западные

В дронах типа "Шахед" увеличивается доля китайских компонентов и уменьшается количество западных.

В частности, заметно сократилось присутствие нидерландских деталей - результат целенаправленной работы с производителем NXP и регуляторами. По ракетам пока рано говорить о заметных изменениях - технические циклы обновления более сложные.

Западные компоненты несмотря на санкции

Свежие партии ракет содержат значительную долю западных компонентов - и, по прогнозам Власюка, среди них встретятся детали конца 2025 и даже 2026 года производства. Это свидетельствует, что усилия по блокированию поставок пока недостаточны.

Отдельной проблемой остается позиция компании STMicroelectronics: после передачи около 50 серийных номеров выявленных компонентов компания назвала их "мелкими деталями", якобы не представляющими существенной проблемы. Власюк считает такой подход неприемлемым, работа по этому направлению продолжается отдельно и более интенсивно.

Что известно о ракетах

Одна Х-101 попала в жилой дом в Дарницком районе Киева, где погибли 25 человек, еще одна - в заправку в районе ДВРЗ, третья - в Белую Церковь. Все три - одна серия, изготовленная ориентировочно во втором квартале 2026 года. Это подтверждает тенденцию: Россия применяет ракеты прямо с конвейера.

Положительные результаты

За последний год американские службы обнаружили более десяти схем поставок компонентов в Россию на миллионы долларов и остановили их. Компоненты с пораженных целей регулярно передаются партнерам в Ирландии, Германии, Великобритании и США для технического исследования.

Санкционные пробелы в Украине

Власюк отметил серьезную проблему: в Украине до сих пор нет закона об уголовной ответственности за нарушение санкционных ограничений. Это затрудняет преследование схем обхода санкций, которые могут иметь и украинский след.

Положительным примером является сотрудничество с Финляндией - там удалось синхронизировать уголовные производства в обеих странах и довести дело до результата.

Утром 14 мая Россия осуществила один из самых масштабных ударов по Украине за все время полномасштабного вторжения. В Киеве погибли 24 человека, среди которых трое детей.

Зеленский заявил, что жилой дом поразила ракета Х-101, которая могла только что сойти с производственного конвейера. Президент поручил подготовить ответ на атаку с привлечением всех необходимых возможностей оборонного сектора.

Зеленский также анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России - Украина определяется с целями для дальнейшего давления за полномасштабную войну и вражеские удары по украинским населенным пунктам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияДрони