Головна » Новини » Війна в Україні

Санкції не працюють. Російські ракети містять сотні західних компонентів, - FT

23:07 15.05.2026 Пт
2 хв
Чиї компоненти знайшли в ракеті, яка атакувала Київ?
aimg Валерія Абабіна
Санкції не працюють. Російські ракети містять сотні західних компонентів, - FT Фото: російські ракети зібрали із західних компонентів ( росЗМІ)
Російські крилаті ракети, застосовані під час удару по Києву, містили понад 100 компонентів західного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

На оприлюднених фото уламків ракети, що влучила в житловий будинок у Києві та спричинила загибель щонайменше 24 людей, ідентифіковано фрагменти крилатої ракети Х-101 - однієї з найсучасніших російських систем такого типу.

Зазначається що, знімки були проаналізовані українськими посадовцями, незалежним експертом, а також журналістами Financial Times.

Як повідомляє видання, у конструкції ракети виявлено більш як сотню деталей, вироблених у західних країнах.

За словами Владислава Власюка, керівника українського санкційного напряму, всі ракети Х-101, які застосовувалися під час ударів по Києву, зокрема з тією що влучила у житловий будинок 14 травня - досліджені і могли бути виготовлені вже у другому кварталі 2026 року.

Ракета Х-101, яка була досліджена після атаки 20 січня, і ідентична з цією що влучила у будинок, містила електронні компоненти низки іноземних виробників. Серед них - мікросхеми американських компаній Texas Instruments, AMD та Kyocera AVX, а також елементи німецької HARTING Technology Group і нідерландської Nexperia.

Окремі деталі мали маркування, що вказує на їх виготовлення у 2024-2025 роках, тобто вже після введення санкційних обмежень. У фрагментах, які були знайдені в січні, також ідентифікували деталі китайського та тайванського походження.

Нагадаємо, вранці 14 травня Росія здійснила один із наймасштабніших ударів по Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Зокрема у Києві загинуло 24 людини серед яких троє дітей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що житловий будинок у Києві був уражений російською крилатою ракетою Х-101, яка, за попередніми даними, могла щойно зійти з виробничого конвеєра.

Зеленський також повідомив, що вже провів нараду з керівництвом Сил оборони та спецслужб. За її підсумками він доручив підготувати відповідь на атаку із залученням усіх необхідних можливостей оборонного сектору.

