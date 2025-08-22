UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати ЗСУ, - АТЕШ

Фото: російські військові саботують бойові дії проти ЗСУ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Херсонській області російські військовослужбовці спалюють свою техніку для зриву виходу на позиції. Причиною стали великі втрати і жорстокі накази російського командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що агенти руху зі складу 24-го мотострілецького полку на Херсонському напрямку знищують свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції.

Таким чином вони створюють умови для можливого просування ЗСУ.

"Нам повідомляють, що ситуація в полку критична - стає дедалі більше СЗЧників та відмовників. До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдати були кинуті на позиціях без забезпечення засобами РЕБ з українськими дронами", - йдеться у повідомленні.

Командування не може організувати порядок в полку і ситуація тільки погіршується. В АТЕШ закликали військовослужбовців не виконувати злочинні накази.

Активність партизан АТЕШ

Днями агенти "АТЕШ" виявили центральну нафтобазу російських загарбників у тимчасово окупованому Луганську. Це найважливіший логістичний вузол, через який росіяни забезпечують паливом угруповання на трьох напрямах фронту.

Раніше "АТЕШ" провів розвідку ключових баз росіян у тимчасово окупованому Севастополі, а також у Круглій та Графській бухтах.

Тим часом у 108-му десантно-штурмовому полку РФ на Запорізькому напрямку фіксується велика кількість самогубств і випадків втечі з позицій.

Російська ФедераціяВійна в Україні