Великі втрати загнали 108-й полк РФ в критичну ситуацію - "Атеш"

У 108-му десантно-штурмовому полку РФ на Запорізькому напрямку зростає кількість самогубств і випадків втечі з позицій. Російське командування кидає військових в атаки без підтримки і з великими втратами, намагаючись просунутися за будь-яку ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Взяти" позиції за будь-яку ціну

Партизани "АТЕШ" повідомили, що діють просто всередині 108-го десантно-штурмового полку, передаючи дані про позиції та переміщення окупантів.

Ворожі підрозділи отримали наказ просуватися в бік Павлівки "за будь-яку ціну" - без координації з сусідніми частинами, без контрбатарейної підтримки і без роботи засобів РЕБ.

Через майже цілодобові штурми і масштабні втрати командування почало відправляти на передову тилові підрозділи і неугодних офіцерів.

Напружена обстановка і зростання відчаю

Усередині російського підрозділу ситуація вкрай напружена. Фіксуються численні випадки дезертирства та самогубств. Військових РФ продовжують відправляти на безглузді атаки, використовуючи їх як витратний матеріал.