Великі втрати загнали 108-й полк РФ в критичну ситуацію - "Атеш"

Україна, Середа 13 серпня 2025 09:16
Великі втрати загнали 108-й полк РФ в критичну ситуацію - "Атеш" Фото: 108-й полк РФ втрачає людей на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У 108-му десантно-штурмовому полку РФ на Запорізькому напрямку зростає кількість самогубств і випадків втечі з позицій. Російське командування кидає військових в атаки без підтримки і з великими втратами, намагаючись просунутися за будь-яку ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Взяти" позиції за будь-яку ціну

Партизани "АТЕШ" повідомили, що діють просто всередині 108-го десантно-штурмового полку, передаючи дані про позиції та переміщення окупантів.

Ворожі підрозділи отримали наказ просуватися в бік Павлівки "за будь-яку ціну" - без координації з сусідніми частинами, без контрбатарейної підтримки і без роботи засобів РЕБ.

Через майже цілодобові штурми і масштабні втрати командування почало відправляти на передову тилові підрозділи і неугодних офіцерів.

Напружена обстановка і зростання відчаю

Усередині російського підрозділу ситуація вкрай напружена. Фіксуються численні випадки дезертирства та самогубств. Військових РФ продовжують відправляти на безглузді атаки, використовуючи їх як витратний матеріал.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія готує наступ за трьома напрямками: Запорізький, Покровський і Новопавлівський. Він зазначив, що з 53 тисяч окупантів, які перебувають зараз на Сумському напрямку, близько 30 тисяч можуть вирушити на ці три напрямки.

Додамо, вчора Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування окупантів на Добропільському та Покровському напрямках.

Війська РФ Окупанти
