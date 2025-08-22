Отмечается, что агенты движения из состава 24-го мотострелкового полка на Херсонском направлении уничтожают свой транспорт, чтобы саботировать выходы на позиции.

Таким образом они создают условия для возможного продвижения ВСУ.

"Нам сообщают, что ситуация в полку критическая - становится все больше СЗЧников и отказников. К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдаты были брошены на позициях без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами", - говорится в сообщении.

Командование не может организовать порядок в полку и ситуация только ухудшается. В АТЕШ призвали военнослужащих не выполнять преступные приказы.