Російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати ЗСУ, - АТЕШ
В Херсонській області російські військовослужбовці спалюють свою техніку для зриву виходу на позиції. Причиною стали великі втрати і жорстокі накази російського командування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Зазначається, що агенти руху зі складу 24-го мотострілецького полку на Херсонському напрямку знищують свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції.
Таким чином вони створюють умови для можливого просування ЗСУ.
"Нам повідомляють, що ситуація в полку критична - стає дедалі більше СЗЧників та відмовників. До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдати були кинуті на позиціях без забезпечення засобами РЕБ з українськими дронами", - йдеться у повідомленні.
Командування не може організувати порядок в полку і ситуація тільки погіршується. В АТЕШ закликали військовослужбовців не виконувати злочинні накази.
Активність партизан АТЕШ
Днями агенти "АТЕШ" виявили центральну нафтобазу російських загарбників у тимчасово окупованому Луганську. Це найважливіший логістичний вузол, через який росіяни забезпечують паливом угруповання на трьох напрямах фронту.
Раніше "АТЕШ" провів розвідку ключових баз росіян у тимчасово окупованому Севастополі, а також у Круглій та Графській бухтах.
Тим часом у 108-му десантно-штурмовому полку РФ на Запорізькому напрямку фіксується велика кількість самогубств і випадків втечі з позицій.