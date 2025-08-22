Російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати ЗСУ, - АТЕШ

В Херсонській області російські військовослужбовці спалюють свою техніку для зриву виходу на позиції. Причиною стали великі втрати і жорстокі накази російського командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що агенти руху зі складу 24-го мотострілецького полку на Херсонському напрямку знищують свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції.

Таким чином вони створюють умови для можливого просування ЗСУ.

"Нам повідомляють, що ситуація в полку критична - стає дедалі більше СЗЧників та відмовників. До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдати були кинуті на позиціях без забезпечення засобами РЕБ з українськими дронами", - йдеться у повідомленні.

Командування не може організувати порядок в полку і ситуація тільки погіршується. В АТЕШ закликали військовослужбовців не виконувати злочинні накази.