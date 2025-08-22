Российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать ВСУ, - АТЕШ
В Херсонской области российские военнослужащие сжигают свою технику для срыва выхода на позиции. Причиной стали большие потери и жестокие приказы российского командования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Отмечается, что агенты движения из состава 24-го мотострелкового полка на Херсонском направлении уничтожают свой транспорт, чтобы саботировать выходы на позиции.
Таким образом они создают условия для возможного продвижения ВСУ.
"Нам сообщают, что ситуация в полку критическая - становится все больше СЗЧников и отказников. К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдаты были брошены на позициях без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами", - говорится в сообщении.
Командование не может организовать порядок в полку и ситуация только ухудшается. В АТЕШ призвали военнослужащих не выполнять преступные приказы.
Активность партизан АТЕШ
На днях агенты "АТЕШ" обнаружили центральную нефтебазу российских захватчиков во временно оккупированном Луганске. Это важнейший логистический узел, через который россияне обеспечивают топливом группировки на трех направлениях фронта.
Ранее "АТЕШ" провел разведку ключевых баз россиян во временно оккупированном Севастополе, а также в Круглой и Графской бухтах.
Тем временем в 108-м десантно-штурмовом полку РФ на Запорожском направлении фиксируется большое количество самоубийств и случаев побега с позиций.