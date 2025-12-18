Російські військові платять командирам, щоб не потрапити на Запорізький напрямок

Партизанських рух з посиланням на свого агента у 247 десантно-штурмовому полку повідомляє, що у підрозділі сформовано групу військовослужбовців, які щомісяця передають командиру по 50 тис.рублів (приблизно 26 тис.гривень) готівкою.

За цю суму їх не відправляють на передову, залишають при штабі або оформлюють на фіктивні внутрішні завдання, але при цьому в документах ставлять позначку "на бойових". Так бійці отримують повний комплект виплат, статусів та надбавок, хоча на "нулі" ніколи не перебувають.

Для тих, хто не платить, стверджують в "Атеш", все відбувається протилежним чином: їх відправляють у штурм у будь-якому стані – з травмами, після контузій, без відпочинку та без ротацій.

"Командири прямо кажуть: "Заплатив - залишаєшся, не заплатив - воюєш". На тлі втрат це сприймається як покупка права не померти", - ідеться у дописі партизанського руху.

Як розповідають агенти "Атеш", усередині підрозділу бійців на "особливому статусі" видно одразу: вони сплять у приміщенні, їдять окремо, їхні імена є у бойових відомостях, хоч на позиції їх ніхто не бачив.

"Цей обман створює ненависть та відчуження, руйнує дисципліну та повністю вбиває довіру до командування. Люди ризикують життям, а паралельно хтось просто платить та живе спокійно", - констатують в "Атеш".