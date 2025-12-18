Российские военные платят командирам, чтобы не попасть на Запорожское направление

Распространенная практика среди военных РФ: платить командирам, чтобы не воевать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизагское движение "Атеш".
Партизанское движение со ссылкой на своего агента в 247 десантно-штурмовом полку сообщает, что в подразделении сформирована группа военнослужащих, которые ежемесячно передают командиру по 50 тыс.рублей (примерно 26 тыс.гривен) наличными.
За эту сумму их не отправляют на передовую, оставляют при штабе или оформляют на фиктивные внутренние задания, но при этом в документах ставят отметку "на боевых". Так бойцы получают полный комплект выплат, статусов и надбавок, хотя на "нуле" никогда не находятся.
Для тех, кто не платит, утверждают в "Атеш", все происходит противоположным образом: их отправляют в штурм в любом состоянии - с травмами, после контузий, без отдыха и без ротаций.
"Командиры прямо говорят: "Заплатил - остаешься, не заплатил - воюешь". На фоне потерь это воспринимается как покупка права не умереть", - говорится в заметке партизанского движения.
Как рассказывают агенты "Атеш", внутри подразделения бойцов на "особом статусе" видно сразу: они спят в помещении, едят отдельно, их имена есть в боевых ведомостях, хотя на позиции их никто не видел.
"Этот обман создает ненависть и отчуждение, разрушает дисциплину и полностью убивает доверие к командованию. Люди рискуют жизнью, а параллельно кто-то просто платит и живет спокойно", - констатируют в "Атеш".
Ранее в движении "Атеш" утверждали, что российские военнослужащие на Покровском направлении намеренно наносят себе ранения, пытаясь избежать участия в штурмах из-за действий неадекватного командования.
По словам россиян, их регулярно отправляют на штурм украинских позиций без надлежащей подготовки, укреплений, техники и обеспечения. Командиры, как утверждается, отдают приказы "взять позицию любой ценой", а за отказ или сомнения угрожают наказаниями, лишением выплат или карцером.
Также партизаны сообщали, что командиры РФ пытают собственных солдат за отказ платить "взносы".
Напомним, что движение сопротивления российским оккупантам "Атеш" активно работает против российского режима. Они действуют на временно оккупированных территориях Украины, а также непосредственно в России. Среди целей, которые атакуют партизаны - российская железная дорога, перевозящая военные грузы.