Російські військові з міномету обстріляли прикордоння Чернігівської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

Повідомляється, що в районі Тимоновичів з 10:00 до 10:05 було зафіксовано 6 приходів, ймовірно з міномету 120 мм.

При цьому внаслідок обстрілу немає втрат серед особового складу чи техніки.

Також не надходили дані про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, вчора загарбники також обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів.

Як повідомлялося, 8 лютого росіяни завдали авіаудару по промисловій будівлі у Семенівській громаді Чернігівської області, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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