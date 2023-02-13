Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

У понеділок, 13 лютого, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

Військові повідомили, що втрат у результаті обстрілів серед особового складу та техніки немає. Також інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

"Ворожі війська не припиняють обстрілювати прикордонні населені пункти Сумщини та Чернігівщини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора, 12 лютого, прокремлівські війська завдавали ударів по громадах Сумської області з мінометів та артилерії. Усього було зафіксовано понад 50 "прильотів".

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