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Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

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Понеділок 13 лютого 2023 18:00
Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей Фото: окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок, 13 лютого, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Ворожі війська не припиняють обстрілювати прикордонні населені пункти Сумщини та Чернігівщини", - йдеться в повідомленні.

  • З 13:28 до 13:40 повідомили про 3 "приходи", ймовірно з міномету 120 мм, на напрямку населеного пункту Товстодубове.
  • З 14:00 до 14:15 повідомили про 10 "приходів", ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Білокопитове.
  • З 16:10 до 16:30 зафіксували 8 "приходів", ймовірно 120 міномет, в районі населеного пункту Вовківка.
  • З 16:25 до 16:32 повідомили про 2 "приходи", ймовірно з міномету 120 калібру, в районі населеного пункту Янжулівка.

Військові повідомили, що втрат у результаті обстрілів серед особового складу та техніки немає. Також інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора, 12 лютого, прокремлівські війська завдавали ударів по громадах Сумської області з мінометів та артилерії. Усього було зафіксовано понад 50 "прильотів".

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