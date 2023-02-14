Российские военные из миномета обстреляли приграничье Черниговской области

Российские оккупанты сегодня, 14 февраля, в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

Сообщается, что в районе Тимоновичей с 10.00 до 10.05 было зафиксировано 6 приходов, вероятно из миномета 120 мм.

При этом в результате обстрела нет потерь среди личного состава или техники.

Также не поступали данные о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры.

Напомним, вчера захватчики также обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов.

Как сообщалось, 8 февраля россияне нанесли авиаудар по промышленному зданию в Семеновской общине Черниговской области, в результате чего погибли два человека.

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