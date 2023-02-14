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Российские военные из миномета обстреляли приграничье Черниговской области

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Черниговская область, Вторник 14 февраля 2023 12:29
Российские военные из миномета обстреляли приграничье Черниговской области Иллюстративное фото: российские военные из миномета обстреляли приграничье Черниговской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 14 февраля, в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

Сообщается, что в районе Тимоновичей с 10.00 до 10.05 было зафиксировано 6 приходов, вероятно из миномета 120 мм.

При этом в результате обстрела нет потерь среди личного состава или техники.

Также не поступали данные о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры.

Напомним, вчера захватчики также обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов.

Как сообщалось, 8 февраля россияне нанесли авиаудар по промышленному зданию в Семеновской общине Черниговской области, в результате чего погибли два человека.

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