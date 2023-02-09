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У Чернігівській області завершили розбір завалів після російського авіаудару: двоє людей загинули

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Чернігівська область, Четвер 09 лютого 2023 11:43
У Чернігівській області завершили розбір завалів після російського авіаудару: двоє людей загинули Ілюстративне фото: у Чернігівській області завершили розбір завалів після російського авіаудару (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рятувальники завершили розбір завалів після російського авіаудару по промисловій будівлі у Семенівській громаді Чернігівської області. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"2 особи загинули та ще 2 двоє травмовані унаслідок ракетного удару з літаків у промислову будівлю на території філії Ірванцівського торфозаводу ДП "Чернігівторф" в селі Кути Другі Новгород-Сіверського району (Семенівська громада). Атака відбулася вчора", - написав він.

Чаус зазначив, що рятувальники вже завершили розбір завалів. До ліквідації наслідків авіаудару залучали 15 чоловік особового складу ДСНС в області та 45 осіб місцевого населення, 4 одиниці спеціальної техніки, 3 крана та 3 навантажувачі.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили з авіації по Семенівській громаді у Чернігівській області. Ворожі ракети потрапили до промислового будинку.

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