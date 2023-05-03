Російські війська зранку обстріляли село на Херсонщині: загинув чоловік

"Армія РФ вдарила по Токарівці Дарʼївської громади. Зранку росіяни гатили по житлових будинках", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, одна людина загинула. На подвірʼї власного будинку травми несумісні з життям отримав 47-річний чоловік.

"На місці працюють екстрені служби", - додали в ОВА.

Як повідомлялось, за минулу добу, 2 травня, росіяни 106 разів обстріляли Херсонську область. Через російську агресію четверо людей загинули, семеро, з них одна дитина, дістали поранення.

Зокрема, у вівторок, 2 травня, російські окупанти обстріляли Херсон та область - села Велетенське та Кізомис. Троє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

Також 2 травня ввечері російські окупанти кілька разів обстріляли Херсонську область. В результаті ворожих атак одна людина загинула, а ще одна - отримала поранення.