Росіяни ввечері обстріляли Херсонську область: є загиблий та поранена

Сьогодні, 2 травня, увечері російські окупанти кілька разів обстріляли Херсонську область. В результаті ворожих атак одна людина загинула, а ще одна - отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram .

"Лише за сьогодні російська армія забрала життя чотирьох жителів Херсонської області, ще семеро людей - поранені", - додають в ОВА.

Також росіяни вдарили по селищу Дніпровське Білозерської громади. Там поранення отримала 78-річна жінка, її госпіталізували у тяжкому стані.

За інформацією відомства, ворог атакувало селище Козацьке Новокахівської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сапер підірвався на російській вибухівці під час розмінування в Херсонській області. Він отримав тяжкі поранення.

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