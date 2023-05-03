Российские войска с утра обстреляли село в Херсонской области: погиб мужчина

"Армия РФ ударила по Токаревке Дарьевской общины. Утром россияне били по жилым домам", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, один человек погиб. Во дворе собственного дома травмы несовместимые с жизнью получил 47-летний мужчина.

"На месте работают экстренные службы", - добавили в ОВА.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 2 мая, россияне 106 раз обстреляли Херсонскую область. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро, из них один ребенок, получили ранения.

В частности, во вторник, 2 мая, российские оккупанты обстреляли Херсон и область - села Велетенское и Кизомыс. Три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Также 2 мая вечером российские кафиры несколько раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один - получил ранения.