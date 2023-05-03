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Российские войска с утра обстреляли село в Херсонской области: погиб мужчина

Фото: оккупанты обстреляли село Токаревка Херсонской области 3 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в среду, 3 мая, российская армия ударила по селу Токаревка Херсонской области. Один человек погиб, находясь в собственном дворе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Армия РФ ударила по Токаревке Дарьевской общины. Утром россияне били по жилым домам", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, один человек погиб. Во дворе собственного дома травмы несовместимые с жизнью получил 47-летний мужчина.

"На месте работают экстренные службы", - добавили в ОВА.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 2 мая, россияне 106 раз обстреляли Херсонскую область. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро, из них один ребенок, получили ранения.

В частности, во вторник, 2 мая, российские оккупанты обстреляли Херсон и область - села Велетенское и Кизомыс. Три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Также 2 мая вечером российские кафиры несколько раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один - получил ранения.

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Херсонская область