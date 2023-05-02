Сьогодні РФ вже встигла обстріляти Херсон та область: троє жертв та 5 поранених

У вівторок, 2 травня, російські окупанти обстріляли Херсон та область. Троє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

Оновлено. Як розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни скинули на острів, що поблизу села Велетенське Херсонської області, дві керовані авіабомби.

"Внаслідок атаки росіян постраждали 8 осіб: три людини загинули, п‘ятеро – поранені", - додав він.

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"2 травня російські війська здійснили обстріл міста Херсона та декількох сіл у Білозерській громаді регіону", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, окупанти здійснили артобстріл мирного населення та завдали авіаудари. Зокрема, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт.

"Троє мешканців області загинуло, ще п’ятеро отримали поранення", - додали у відомстві.

За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, росіяни обстріляли Білозерську громаду Херсонської області. Під удар потрапили села Кізомис та Велетенське. Одна людина загинула, 4 отримали поранення.

Нагадаємо, російські війська за минулу добу здійснили 71 обстріли Херсонської області. Окупанти випустили 363 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.