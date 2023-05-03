Минулої доби окупанти 106 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

Також з деокупованої території області евакуйовано 51 особу.

"Через російську агресію четверо людей загинули, семеро (з них одна дитина) - дістали поранення", - написав Прокудін.

Загарбники випустили 485 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, поціливши у житлові квартали населених пунктів області. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів.

Нагадаємо, що 2 травня ввечері російські окупанти кілька разів обстріляли Херсонську область. В результаті ворожих атак одна людина загинула, а ще одна - отримала поранення.

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