Російські війська в Україні зазнають дефіциту боєприпасів, - канадська розвідка

Російські військові в Україні мають значні проблеми з нестачею боєприпасів, що пов'язано з погано налагодженою логістикою та точними ударами ЗСУ по складах окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter збройних сил Канади.

"Російська дезінформація часто проектує російські операційні складнощі на українську сторону. У російських сил в Україні, ймовірно, виникають власні проблеми з постачанням боєприпасів", - йдеться в повідомленні. У збройних силах Канади також зазначають, що Росія зіткнулася з серйозними проблемами з боєприпасами під час війни, тому змушена була звернутися до кількох іноземних партнерів для купівлі деяких типів боєприпасів.