Російські війська в Україні зазнають дефіциту боєприпасів, - канадська розвідка
Російські військові в Україні мають значні проблеми з нестачею боєприпасів, що пов'язано з погано налагодженою логістикою та точними ударами ЗСУ по складах окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter збройних сил Канади.
"Російська дезінформація часто проектує російські операційні складнощі на українську сторону. У російських сил в Україні, ймовірно, виникають власні проблеми з постачанням боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
У збройних силах Канади також зазначають, що Росія зіткнулася з серйозними проблемами з боєприпасами під час війни, тому змушена була звернутися до кількох іноземних партнерів для купівлі деяких типів боєприпасів.
Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що Росія відчуває дефіцит боєприпасів і тому не зможе ефективно підтримувати наступальні операції у 2023 році.
Також раніше повідомлялося, що в Україні майже закінчилися запаси боєприпасів через високу інтенсивність бойових дій. ЗСУ на добу витрачають близько 5 тисяч снарядів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.