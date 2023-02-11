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В Україні майже закінчились боєприпаси, ЗСУ витрачають 5 тисяч снарядів за добу, - Жовква

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Субота 11 лютого 2023 00:10
В Україні майже закінчились боєприпаси, ЗСУ витрачають 5 тисяч снарядів за добу, - Жовква Фото: в Україні майже вичерпалися запаси боєприпасів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні майже вичерпалися запаси боєприпасів через високу інтенсивність бойових дій. ЗСУ на добу витрачають близько 5 тисяч снарядів.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Запаси боєприпасів в Україні перебувають майже на нулі. Все дуже швидко закінчується через інтенсивність боїв. Ми потребуємо зброї, амуніції, артилерії, бойових танків, бронемашин, винищувачів", - зазначив Жовква.

За його словами, винищувачі потрібні, зокрема, для перехоплення балістичних ракет, які зараз Україна поки що не здатна збивати.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ використовують на день по 6 тисяч артилерійських боєприпасів. Така кількість снарядів складає річне замовлення невеликої європейської країни до війни.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що Росія відчуває дефіцит боєприпасів і тому не зможе ефективно підтримувати наступальні операції у 2023 році.

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