В Україні майже закінчились боєприпаси, ЗСУ витрачають 5 тисяч снарядів за добу, - Жовква
В Україні майже вичерпалися запаси боєприпасів через високу інтенсивність бойових дій. ЗСУ на добу витрачають близько 5 тисяч снарядів.
Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Запаси боєприпасів в Україні перебувають майже на нулі. Все дуже швидко закінчується через інтенсивність боїв. Ми потребуємо зброї, амуніції, артилерії, бойових танків, бронемашин, винищувачів", - зазначив Жовква.
За його словами, винищувачі потрібні, зокрема, для перехоплення балістичних ракет, які зараз Україна поки що не здатна збивати.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ використовують на день по 6 тисяч артилерійських боєприпасів. Така кількість снарядів складає річне замовлення невеликої європейської країни до війни.
Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що Росія відчуває дефіцит боєприпасів і тому не зможе ефективно підтримувати наступальні операції у 2023 році.
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