В Україні майже закінчились боєприпаси, ЗСУ витрачають 5 тисяч снарядів за добу, - Жовква

Фото: в Україні майже вичерпалися запаси боєприпасів (Getty Images)

В Україні майже вичерпалися запаси боєприпасів через високу інтенсивність бойових дій. ЗСУ на добу витрачають близько 5 тисяч снарядів.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Запаси боєприпасів в Україні перебувають майже на нулі. Все дуже швидко закінчується через інтенсивність боїв. Ми потребуємо зброї, амуніції, артилерії, бойових танків, бронемашин, винищувачів", - зазначив Жовква. За його словами, винищувачі потрібні, зокрема, для перехоплення балістичних ракет, які зараз Україна поки що не здатна збивати.