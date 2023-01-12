Через дефіцит боєприпасів РФ не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році, - ISW
Неспроможність оборонно-промислової бази подолати дефіцит боєприпасів перешкоджатиме здатності військ РФ підтримувати наступальні операції на сході України в 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що, згідно із заявами американських та українських посадовців від 10 січня, щодобова інтенсивність артилерійського вогню окупантів зменшилася на 75%, що є мінімальним показником з 24 лютого 2022 року.
У звіті ISW припустили, що російські війська, можливо, зменшили обстріли внаслідок скорочення поставок або, можливо, переглядають свою тактику. Адже вичерпали свої запаси 122-мм і 152-мм калібру та інші резерви влітку 2022 року, припускаючи, що надмірні артилерійські атаки призведуть до швидших результатів.
"РФ тепер повинна перекидати додаткові снаряди з тилових районів та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, щоб протидіяти такій нестачі, що призведе до зниження темпу стрільби", - вказують фахівці.
В Інституті вивчення війни додають: "У Росії все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій".
Ключові висновки ISW:
- Міністерство оборони РФ оголосило 11 січня, що начальник Генштабу генерал Валерій Герасимов займе посаду командувача окупаційними військами у рамках масштабної перестановки російського командного складу для війни в Україні.
- Призначення Герасимова, ймовірно, має на меті підтримати намічені рішучі військові зусилля Росії у 2023 році, ймовірно, у формі відновлення наступальних операцій.
- Підвищення Герасимова та російського Міноборони над Суровікіним, фаворитом Пригожина і фракції силовиків, дуже ймовірно, частково було політичним рішенням відновити першість російського Міноборони у внутрішній боротьбі за владу.
- Нездатність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме можливості російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.
- Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що відновлення російської наступальної операції з боку Білорусі залишається малоймовірним.
- Російські війська не захопили Соледар, незважаючи на нещодавнє просування.
- Повідомляється, що президент РФ Володимир Путін таємно помилував російських засуджених, які воювали у складі ПВК "Вагнер", потенційно ще більше дозволяючи найманцям діяти безкарно на фронті.
- Російські війська продовжували обмежені контратаки біля Сватового, а українські війська продовжували контрнаступальні дії поблизу Кремінної та завдавали ударів по тилах Луганської області.
- Російські війська вели наземні удари по всій лінії фронту в Донецькій області.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські війська виводять ключові активи та реструктуризують логістичні мережі на півдні України через українські удари.
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