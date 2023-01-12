Через дефіцит боєприпасів РФ не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році, - ISW

Неспроможність оборонно-промислової бази подолати дефіцит боєприпасів перешкоджатиме здатності військ РФ підтримувати наступальні операції на сході України в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що, згідно із заявами американських та українських посадовців від 10 січня, щодобова інтенсивність артилерійського вогню окупантів зменшилася на 75%, що є мінімальним показником з 24 лютого 2022 року.

У звіті ISW припустили, що російські війська, можливо, зменшили обстріли внаслідок скорочення поставок або, можливо, переглядають свою тактику. Адже вичерпали свої запаси 122-мм і 152-мм калібру та інші резерви влітку 2022 року, припускаючи, що надмірні артилерійські атаки призведуть до швидших результатів.

"РФ тепер повинна перекидати додаткові снаряди з тилових районів та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, щоб протидіяти такій нестачі, що призведе до зниження темпу стрільби", - вказують фахівці.

В Інституті вивчення війни додають: "У Росії все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій".

Ключові висновки ISW: