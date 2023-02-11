Российские войска в Украине испытывают дефицит боеприпасов, - канадская разведка

Российские военные в Украине испытывают значительные проблемы с нехваткой боеприпасов, что связано с плохо отлаженной логистикой и точными ударами ВСУ по складам оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вооруженных сил Канады.

"Российская дезинформация часто проектирует российские операционные сложности на украинскую сторону. У российских сил в Украине, по всей вероятности, возникают с собственные проблемы с поставками боеприпасов", - говорится в сообщении.

В вооруженных силах Канады также отмечают, что Россия столкнулась с серьезными проблемами с боеприпасами во время войны, потому была вынуждена обратиться к нескольким иностранным партнерам для покупки некоторых типов боеприпасов.