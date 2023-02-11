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Российские войска в Украине испытывают дефицит боеприпасов, - канадская разведка

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Суббота 11 февраля 2023 07:41
Российские войска в Украине испытывают дефицит боеприпасов, - канадская разведка Фото: российские войска в Украине испытывают дефицит боеприпасов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные в Украине испытывают значительные проблемы с нехваткой боеприпасов, что связано с плохо отлаженной логистикой и точными ударами ВСУ по складам оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вооруженных сил Канады.

"Российская дезинформация часто проектирует российские операционные сложности на украинскую сторону. У российских сил в Украине, по всей вероятности, возникают с собственные проблемы с поставками боеприпасов", - говорится в сообщении.

В вооруженных силах Канады также отмечают, что Россия столкнулась с серьезными проблемами с боеприпасами во время войны, потому была вынуждена обратиться к нескольким иностранным партнерам для покупки некоторых типов боеприпасов.

Напомним, ранее аналитики ISW отмечали, что Россия испытывает дефицит боеприпасов и поэтому не сможет эффективно поддерживать наступательные операции в 2023 году.

Также ранее сообщалось, что в Украине почти иссякли запасы боеприпасов из-за высокой интенсивности боевых действий. ВСУ в сутки расходуют около 5 тысяч снарядов.

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