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Російські війська провалили нові спроби наступу на Сумщині, - ISW

09:15 21.07.2026 Вт
2 хв
Ворог досі намагається створити буферні зони
aimg Юлія Капітонова
Російські війська провалили нові спроби наступу на Сумщині, - ISW Фото: Російські окупанти зазнали чергової невдачі на фронті (Getty Images)
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19 та 20 липня армія РФ провела обмежені наступальні операції на півночі Сумської області, проте прорватися вперед не змогла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як пояснюють аналітики, Росія не полишає спроб створити обороноздатні буферні зони в Сумській області вздовж міжнародного кордону.

"19 і 20 липня російські війська проводили обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, але не просунулися вперед", - йдеться у звіті.

Геолоковані кадри, опубліковані 18 липня, підтверджують удари російських військ по українських позиціях у Сумській області на південний схід від Олександрії, а також уздовж міжнародного кордону на захід від Кучерова Курської області.

Варто зазначити, що обидва населені пункти розташовані на північний захід від міста Суми.

Це свідчить про те, що Сили оборони України зберігають позиції в цьому районі, всупереч заявам Росії.

Джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання військ "Північ", 20 липня заявило, що російські війська намагаються закріпити позиції у східній частині Таратутиного (на південний схід від міста Суми - ред.). Цілком імовірно, що загарбники проникли до східної частини Таратутиного.

Також вказано, що підрозділи 1-го мотострілецького батальйону 2-го мотострілецького полку Повітряно-космічних сил Росії (ПКС РФ) діють поблизу Мар’їного (на схід від міста Суми - ред.).

Це перший випадок, коли ISW зафіксував повідомлення про участь підрозділів 2-го мотострілецького полку (ПКС РФ) у бойових діях.

Раніше РБК-Україна розповідало, як ППО відбивала нову атаку РФ вночі 21 липня.

Окрім того, стало відомо про наслідки чергового удару ворога по Сумах.

Також ми писали про те, як минула ніч у Криму: зараз там вирують пожежі, а частина півострова залишилася без світла.

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