"Вибухова" ніч в Криму: виникли пожежі, частина півострова без світла
У ніч на 21 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Уже відомо про перші наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
На Південному березі зникло світло
Близько 04:00 у Великій Ялті пролунав потужний вибух. Одразу після цього Південний берег Криму залишився без електропостачання.
У Чистенькому горить найбільший гуртовий центр мережі
У селі Чистеньке Сімферопольського району спалахнула масштабна пожежа на найбільшому оптово-розподільчому центрі мережі "Продукты у дома". Ця інформація поки що потребує підтвердження.
Мережа "Продукты у дома" працює з 2015 року на базі захоплених магазинів української мережі АТБ. Вона налічує:
- понад 170 магазинів у 56 населених пунктах Криму;
- одну торговельну точку у Краснодарському краї Росії.
Мережа продає як продовольчі, так і непродовольчі товари.
Ще одна доба ударів по об'єктах на півострові
20 липня Сили безпілотних систем повідомили про ураження семи російських суден у Чорному та Азовському морях. Тієї ж ночі безпілотники вивели з ладу сім енерговузлів і підстанцій у тимчасово окупованому Криму.
У ніч на 20 липня дрони також масовано атакували Московську область.
Моніторингові канали повідомляли про масштабні пожежі на складі компанії Wildberries у Подольську та в індустріальному парку "Південні ворота" в Домодєдово.
Крім того, 20 липня спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по координаційному центру ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині.
У момент атаки на об'єкті могли перебувати близько 100 російських військових, а після удару там спалахнула масштабна пожежа.
Тим часом у ніч на 21 липня Росія зазнала комбінованого удару ракетами й дронами - постраждали Липецьк, Бєлгород, Волгоград та інші міста.
У Липецьку спалахнула пожежа в районі теплоелектроцентралі та металургійного комбінату НЛМК, а безпілотники також фіксували в Криму, Анапі та Маріуполі.