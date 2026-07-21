ua en ru
Вт, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Вибухова" ніч в Криму: виникли пожежі, частина півострова без світла

08:51 21.07.2026 Вт
2 хв
Які об'єкти ворога потрапили під удар?
aimg Олена Чупровська
"Вибухова" ніч в Криму: виникли пожежі, частина півострова без світла Ілюстративне фото: Після нічної атаки на Крим Південний берег півострова залишився без світла (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 21 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Уже відомо про перші наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

На Південному березі зникло світло

Близько 04:00 у Великій Ялті пролунав потужний вибух. Одразу після цього Південний берег Криму залишився без електропостачання.

У Чистенькому горить найбільший гуртовий центр мережі

У селі Чистеньке Сімферопольського району спалахнула масштабна пожежа на найбільшому оптово-розподільчому центрі мережі "Продукты у дома". Ця інформація поки що потребує підтвердження.

Мережа "Продукты у дома" працює з 2015 року на базі захоплених магазинів української мережі АТБ. Вона налічує:

  • понад 170 магазинів у 56 населених пунктах Криму;
  • одну торговельну точку у Краснодарському краї Росії.

Мережа продає як продовольчі, так і непродовольчі товари.

Ще одна доба ударів по об'єктах на півострові

20 липня Сили безпілотних систем повідомили про ураження семи російських суден у Чорному та Азовському морях. Тієї ж ночі безпілотники вивели з ладу сім енерговузлів і підстанцій у тимчасово окупованому Криму.

У ніч на 20 липня дрони також масовано атакували Московську область.

Моніторингові канали повідомляли про масштабні пожежі на складі компанії Wildberries у Подольську та в індустріальному парку "Південні ворота" в Домодєдово.

Крім того, 20 липня спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по координаційному центру ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині.

У момент атаки на об'єкті могли перебувати близько 100 російських військових, а після удару там спалахнула масштабна пожежа.

Тим часом у ніч на 21 липня Росія зазнала комбінованого удару ракетами й дронами - постраждали Липецьк, Бєлгород, Волгоград та інші міста.

У Липецьку спалахнула пожежа в районі теплоелектроцентралі та металургійного комбінату НЛМК, а безпілотники також фіксували в Криму, Анапі та Маріуполі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крим Атака дронів
Новини
Бензин та дизель знову подорожчали: актуальні ціни на АЗС 21 липня
Бензин та дизель знову подорожчали: актуальні ціни на АЗС 21 липня
Аналітика
Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитло"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитло"