РФ атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО

Минулої ночі російські загарбники били по Україні 58 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

У ПС ЗСУ також підтвердили, що відбулося влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях .

Повітряний напад відбивали на півночі, півдні та сході країни.

Згідно з останніми даними, станом на 08:00, ППО змогла знешкодити 46 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів інших типів.

До знищення ворожих цілей були залучені:

До слова, стало відомо, що в липні Росія випустила по Україні більше балістики, ніж виробила.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Сумах через удар РФ почалася масштабна пожежа, є постраждалі.

Також ми писали, що в Миколаєві пошкоджено дві АЗС внаслідок атаки ворога.