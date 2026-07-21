РФ атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО
Минулої ночі російські загарбники били по Україні 58 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Нова атака РФ почалася ще о 18:00 20 липня.
Російські дрони летіли із напрямків Курськ, Орел - РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені:
- авіація,
- зенітні ракетні війська,
- підрозділи РЕБ та безпілотних систем,
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Згідно з останніми даними, станом на 08:00, ППО змогла знешкодити 46 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів інших типів.
Повітряний напад відбивали на півночі, півдні та сході країни.
У ПС ЗСУ також підтвердили, що відбулося влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали українські оборонці.
До слова, стало відомо, що в липні Росія випустила по Україні більше балістики, ніж виробила.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Сумах через удар РФ почалася масштабна пожежа, є постраждалі.
Також ми писали, що в Миколаєві пошкоджено дві АЗС внаслідок атаки ворога.