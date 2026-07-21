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РФ атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО

08:42 21.07.2026 Вт
1 хв
Більшість безпілотників не дібралися до своїх цілей
aimg Юлія Капітонова
РФ атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО Фото: ППО розкрила результати відбиття нової атаки РФ (Getty Images)
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Минулої ночі російські загарбники били по Україні 58 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Нова атака РФ почалася ще о 18:00 20 липня.

Російські дрони летіли із напрямків Курськ, Орел - РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені:

  • авіація,
  • зенітні ракетні війська,
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем,
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Згідно з останніми даними, станом на 08:00, ППО змогла знешкодити 46 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів інших типів.

Повітряний напад відбивали на півночі, півдні та сході країни.

У ПС ЗСУ також підтвердили, що відбулося влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали українські оборонці.

До слова, стало відомо, що в липні Росія випустила по Україні більше балістики, ніж виробила.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Сумах через удар РФ почалася масштабна пожежа, є постраждалі.

Також ми писали, що в Миколаєві пошкоджено дві АЗС внаслідок атаки ворога.

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Війна Росії проти України ППО Атака дронів
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