Российские войска провалили новые попытки наступления на Сумщине, - ISW
19 и 20 июля армия РФ провела ограниченные наступательные операции на севере Сумской области, однако прорваться вперед не смогла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как объясняют аналитики, Россия не оставляет попыток создать обороноспособные буферные зоны в Сумской области вдоль международной границы.
"19 и 20 июля российские войска проводили ограниченные наступательные действия на севере Сумской области, но не продвинулись вперед", - сказано в отчете.
Геолокированные кадры, опубликованные 18 июля, подтверждают удары российских войск по украинским позициям в Сумской области к юго-востоку от Александрии, а также вдоль международной границы к западу от Кучерова Курской области.
Стоит отметить, что оба населенных пункта расположены северо-западнее города Сумы.
Это свидетельствует о том, что Силы обороны Украины сохраняют позиции в этом районе вопреки заявлениям России.
Источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Север", 20 июля заявил, что российские войска пытаются закрепить позиции в восточной части Таратутиного (юго-восточнее города Сумы - ред.). Вполне вероятно, что захватчики проникли в восточную часть Таратутиного.
Также указано, что подразделения 1-го мотострелкового батальона 2-го мотострелкового полка Воздушно-космических сил России (ПКС РФ) действуют вблизи Марьиного (восточнее города Сумы - ред.).
Это первый случай, когда ISW зафиксировал сообщение об участии подразделений 2-го мотострелкового полка (ПКС РФ) в боевых действиях.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как ПВО отражала новую атаку РФ ночью 21 июля.
Кроме того, стало известно о последствиях очередного удара врага по Сумам.
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