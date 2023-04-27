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Російські війська перейшли до оборони на одному з напрямків, - Нацгвардія

Фото: Микола Уршалович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційні війська перейшли до оборони на Запорізькому напрямку. Також ворог обороняється й на інших напрямках, де виконують бойові завдання нацгвардійці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії полковника Миколу Уршаловича під час брифінгу.

"На Запорізькому та інших напрямках, де виконують бойові завдання воїни-гвардійці ворог перейшов до оборони", - заявив Уршалович.

За його словами, не маючи будь-яких досягнень на полі бою, окупанти продовжують обстріли позицій українських бійців.

"Варварські ракетні атаки росіян по цивільних об’єктах і населених пунктах ставлять під загрозу життя мирного населення України", - додав полковник.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, російські війська в очікуванні контрнаступу ЗСУ риють окопи та будують оборонні споруди на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Також повідомлялося, що окупанти готуються до можливого українського контрнаступу в Запорізькій області, тоді як в Бахмуті продовжують точитись важкі вуличні бої.

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