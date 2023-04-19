ЗСУ готують можливий контрнаступ в Запорізькій та Херсонській областях: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна, 18 квітня. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) та Спірне (25 км на південь від Кремінної). 17 квітня російські блогери заявили, що війська РФ здійснили наземні атаки поблизу Синьківки, Дворічної (15 км на північний схід від Куп’янська), Червонопопівки (5 км на північний захід від Кремінної) та Кремінної, а також що російські війська проводили штурмові операції поблизу Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної) у напрямку Невське (18 км на північний захід від Кремінної).

Інший російський блогер 18 квітня заявив, що російські війська здійснили наземні атаки в напрямку Торське, Терни, і Невське (усі в межах 14-18 км на захід або північний захід від Кремінної) і поблизу Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). На кадрах, опублікованих 17 і 18 квітня, нібито видно, як українські сили ведуть захоплену термобаричну артилерійську систему ТОС-1А в напрямку Сватове-Кремінна, а чеченські спецназівці "Ахмат" відбивають атаку ЗСУ поблизу Кремінної.

Бої у Донецькій області

Російські війська продовжували наступати в Бахмуті, 18 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 квітня, показують, що сили групи "Вагнера", ймовірно, просунулися ближче до Будинку культури на північному заході Бахмута. Міністерство оборони Росії стверджувало, що війська ПВК "Вагнера" захопили три невизначені квартали в північному, центральному та південному Бахмуті. Російські блогери стверджували, що "вагнерівці" просунулися в північному, південному та центральному Бахмуті, включаючи більшу частину району залізничного вокзалу та через залізницю. Один російський блогер стверджував, що атаки "Вагнера" на Хромове (безпосередньо на північний захід від Бахмута) та Іванівське (3 км на південний захід від Бахмута) провалилися.

Український Генштаб повідомив, що російські сили здійснили наземні атаки в Бахмуті, і що українські сили відбили росіян в районі Іванівського та Передтехніного (12 км на південний захід від Бахмута). Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська посилили удари з важкої артилерії та авіації по Бахмуту. Українські прикордонники 18 квітня заявили, що наразі у військах ПВК "Вагнера" не вистачає артилерійських боєприпасів. Російські джерела стверджували, що почали використовувати модифіковані авіаційні бомби ФАБ-500, оснащені системами наведення, для ударів по Бахмуту 17 квітня.

18 квітня російські війська продовжували обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри показують, що російські сили просунулися до траси Н-20 на північний схід від Красногорівки (3 км на північ від Авдіївки). У Генштабі України повідомили, що російські війська завдали невдалих наземних ударів поблизу Степового (2 км на північ від Авдіївки), Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки), Бердичів (4 км на північний захід від Авдіївки), Авдіївки, Сіверного (5 км на захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід). Авдіївки) та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки). Російський блогер стверджував, що російські війська здійснили невизначене просування поблизу Крутої Балки (3 км на північний схід від Авдіївки), Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки) та Невельського (6 км на північний захід від міста Донецьк).

Українські сили, ймовірно, проводили обмежені контратаки на заході Донецької області. Російські блогери стверджували, що російські війська відбили українські наземні атаки поблизу Вугледара, Павлівки (3 км на південний захід від Вугледара) та лісосмуги на північ від Микільського (4 км на південний схід від Вугледара), і опублікували кадри, як російські війська завдають ударів по українських танках у цьому районі. 18 квітня російські війська не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області.

"Південна вісь"

Українські чиновники повідомили, що російські війська продовжують оборонні приготування на півдні України. Керівник Українського спільного координаційного прес-центру Південних сил Наталія Гуменюк заявила, що російські війська мінували східний (лівий) берег Дніпра в Херсонській області, готуючись до можливого контрнаступу українських військ. Радник мера українського Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські війська останнім часом не здійснювали жодних серйозних переміщень і продовжують зміцнювати Маріуполь, оскільки деякі російські сили розгортаються з Маріуполя в інші райони, включаючи район Вугледара. Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські війська продовжують транспортування особового складу та оборонних укріплень через Мелітополь між іншими тиловими районами та фронтом.