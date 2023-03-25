Росіяни готуються до українського контрнаступу на Запорізькому напрямку: карти боїв від ISW

Російські війська готуються до можливого українського контрнаступу в Запорізьій області, тоді як в Бахмуті продовжують точитись важкі вуличні бої.

Ситуація в Луганській та Харківській областях

24 березня російські війська здійснили обмежені атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Гряниківки (17 км на північний схід від Куп’янська), Білогорівки (13 км на південь від Кремінної) та Серебрянського лісу. (10 км на південь від Кремінної).

Відомий російський військовий блогер заявив, що в районі Куп’янська тривають позиційні бої, але ситуація не змінилася. Він також стверджував, що російські війська незначно просунулися на північний захід від Кремінної до околиць Макіївки (22 км на північний захід) і на захід від Площанки (16 км на північний захід). Цей відомий російський військовий блогер використав старі кадри бойових дій, зняті не пізніше листопада 2022 року, щоб стверджувати, що російські війська наступали під Макіївкою в березні 2023 року.

Ситуація на Донбасі

Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та досягли перемог у місті та його околицях станом на 24 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, показують, що російські війська просунулися до траси Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут на південь від Іванівського, приблизно в 7 км на південний захід від Бахмута.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, додатково підтверджують, що російські війська просунулися на захід від Залізянського (11 км на північний захід від Бахмута) і в межах самого північного Бахмута. 24 березня речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий зазначив, що російські повітряно-десантні (ВДВ) та інші невизначені звичайні російські сили підсилюють групу "Вагнера" навколо Бахмута, підтверджуючи оцінку ISW про те, що звичайні російські сили, ймовірно, все більше витісняють операції "Вагнера" в цьому районі.

Череватий повідомив, що за минулу добу в районі Бахмута відбулося 32 бойових зіткнення. Російські військові блогери стверджували, що російські сили продовжують бої на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки та Богданівки і що російські сили наближаються до Іванівського на захід від Бахмута.

Кілька російських "воєнкорів" також стверджували, що підрозділи "Вагнера" пересуваються через завод АЗОМ у північному Бахмуті та іншим чином просуваються в міських районах міста. Українські сили також, схоже, відбили ділянку траси E40 Бахмут-Слов’янськ на північ від Бахмута, про що свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут, на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід) і Богданівки (6 км на північний захід); на захід від Бахмута біля Іванівського (5 км на захід); і на південний захід від Бахмута біля Ступочок (11 км на південний захід) і Предтечине (14 км на південний захід).

24 березня російські війська продовжили наземні атаки в районі міста Авдіївка-Донецьк. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на саму Авдіївку; в районі Авдіївки поблизу Керамік (12 км на північ від Авдіївки), Степового (7 км на північний захід від Авдіївки), Північного (5 км на захід від Авдіївки), Новокалинового (12 км на північ від Авдіївки), Новобахмутівки (12 км на північний захід від Авдіївки); на північно-західній околиці м. Донецьк біля м. Первомайське; на південно-західній околиці Донецька в районі Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Російські військові блогери стверджують, що частини 132-ї ОМСБр 1-го корпусу армії так званої "ДНР" просунулися на захід від Новобахмутівки в напрямку Новокалинового. Російські джерела продовжують стверджувати, що російські війська просуваються до самої Авдіївки та наближаються до взяття населеного пункту в напівоточення. Російські "воєнкори" опублікували кадри різних підрозділів 1-го армійського корпусу так званої "ДНР", зокрема 14-ї артилерійської бригади "Кальміус" і 5-ї бригади, які діють поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

24 березня російські сили не проводили жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області. Бойові відеозаписи, геолоковані 24 березня, підтверджують, що російські сили діють у районі дачі в південному Вугледарі (30 км на південний захід від міста Донецьк). Російські "воєнкори" песимістично обговорювали перспективи майбутніх російських наступів на Вугледар і наголошували на складній місцевості та слабкій потужності російських сил у цьому районі.

"Південна вісь"

Генштаб України виправив заяву від 23 березня про відхід російських військ з окупованої Херсонської області Нової Каховки. 23 березня український Генштаб повідомив, що російські сили все ще "тимчасово" перебувають у Новій Каховці, а попередня інформація про те, що російські війська відступили з Нової Каховки, була опублікована через неправильне використання наявних даних.

Російська окупаційна влада в Херсонській області та російські військові блогери стверджували, що російські війська залишилися в Новій Каховці. Однак українські військові джерела продовжують припускати, що російська влада евакуює інші частини півдня України.

Представник Головного розвідувального управління України (ГУР) Андрій Юсов повідомив, що російська окупаційна влада Криму почала попереджати кримчан про евакуацію через FM-радіостанції. Юсов повідомив, що російська влада, ймовірно, мала намір попередити кримчан, які співпрацювали з російською владою і продовжують говорити рядовим солдатам, що ситуація нормальна.

Російські джерела стверджували, що українські війська готувалися до контрнаступальних дій на запорізькому напрямку 24 березня. Депутат Запорізької окупаційної ради Володимир Рогов заявив, що українські війська зосереджують сили та готуються до прориву лінії фронту поблизу Оріхова (50 км на південний схід від Запоріжжя). можливо, найближчими днями. Російський "воєнкор" стверджував, що підрозділи 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) завдали удару по українських позиціях поблизу Оріхова до того, як українські сили змогли почати контрнаступ. Військовий блогер також стверджував, що російські війська намагаються підготувати бойову розвідку біля Оріхова та Пологів (88 км на південний схід від міста Запоріжжя).

24 березня російські війська здійснили регулярні обстріли Миколаєва, Херсона, Запоріжжя та Дніпропетровська.