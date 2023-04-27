Российские войска перешли к обороне на одном из направлений, - Нацгвардия

"На Запорожском и других направлениях, где выполняют боевые задания воины-гвардейцы, враг перешел к обороне", - заявил Уршалович.

По его словам, не имея каких-либо достижений на поле боя, оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских бойцов.

"Варварские ракетные атаки россиян по гражданским объектам и населенным пунктам ставят под угрозу жизнь мирного населения Украины", - добавил полковник.

Напомним, по данным аналитиков ISW, российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ роют окопы и строят оборонительные сооружения на Запорожском и Херсонском направлениях.

Также сообщалось, что оккупанты готовятся к возможному украинскому контрнаступлению в Запорожской области, тогда как в Бахмуте продолжают идти тяжелые уличные бои.

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