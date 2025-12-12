Російські війська не мають контролю над Сіверськом, за місто йдуть бої, - ЗСУ

Сіверськ у Донецькій області станом на 12 грудня не контролюється російськими окупантами попри заяви російської пропаганди. Ведуться бої за місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника 11-го армійського корпусу підполковника Дмитра Запорожця в ефірі телемарафону.

"Йде бойова робота. І всі командири всіх рівнів знаходяться на місцях. Долучені до процесу допомоги та управління реагування на критичну ситуацію і командир корпусу і командувач Угрупування військ", - зазначив він, коментуючи ситуацію під Сіверськом.

Російський диктатор Володимир Путін 11 грудня з цього приводу вже вкотре нафантазував чергові "успіхи" своєї армії. Він прилюдно заявив про "захоплення" Сіверська Донецької області, і як завжди, його заява не мала нічого спільного з реальністю.

10 грудня українські війська повідомляли, що хоч ситуація в Сіверську напружена, чутки про контроль російських окупантів над містом є неправдивими. Українські військові ведуть бої за Сіверськ. Було ліквідовано багато росіян, які намагалися просочуватися у місто.

При цьому 12 грудня Путін та його пропагандисти отримали ще один удар: командування 2-го корпусу НГУ "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом. Понад 200 росіян заблоковано в Куп'янську, місто майже зачищене. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.