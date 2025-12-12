ua en ru
Российские войска не имеют контроля над Северском, за город идут бои, - ВСУ

Украина, Пятница 12 декабря 2025 15:18
Российские войска не имеют контроля над Северском, за город идут бои, - ВСУ Иллюстративное фото: украинские войска удерживают Северск в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Северск в Донецкой области по состоянию на 12 декабря не контролируется российскими оккупантами, несмотря на заявления российской пропаганды. Ведутся бои за город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера 11-го армейского корпуса подполковника Дмитрия Запорожца в эфире телемарафона.

"Идет боевая работа. И все командиры всех уровней находятся на местах. Приобщены к процессу помощи и управления реагирования на критическую ситуацию и командир корпуса и командующий Группировки войск", - отметил он, комментируя ситуацию под Северском.

Запорожец таким образом опроверг информацию, которую распространяли российские пропагандисты о якобы полном контроле российских войск над городом Северск в Донецкой области.

Российский диктатор Владимир Путин 11 декабря по этому поводу уже в который раз нафантазировал очередные "успехи" своей армии. Он прилюдно заявил о "захвате" Северска Донецкой области, и как всегда, его заявление не имело ничего общего с реальностью.

10 декабря украинские войска сообщали, что хотя ситуация в Северске напряженная, слухи о контроле российских оккупантов над городом являются ложными. Украинские военные ведут бои за Северск. Было ликвидировано много россиян, которые пытались просачиваться в город.

При этом 12 декабря Путин и его пропагандисты получили еще один удар: командование 2-го корпуса НГУ "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском. Более 200 россиян заблокированы в Купянске, город почти зачищен. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.

Донецкая область Война в Украине
