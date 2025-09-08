Російські війська атакують Україну: де оголошено повітряну тривогу

Засіксовані пуски КАБів тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя та Запорізької області, на Сумщину та Донеччину та на межі Харківщини і Донеччини.

Загроза застосування ворогом ударних БпЛА на Чернігівщині (Новгород-Сіверський район та Батурин) та Одещині (Вилково).

Також ворог запустив БпЛА на південний захід Дніпропетровщини.

Оновлено о 00:14

Зафіксовані повторні пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

Також на захід Донеччини та на схід Дніпропетровщини рухаються БпЛА.

Низка моніторингових каналів повідомила про зліт стратегічної авіації армії РФ з аеродромів "Олєнья" та "Енгельс-2", але станом на 00:14 інформації про це від Повітряних сил ЗСУ не було.