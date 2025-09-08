Російські війська атакують Україну: де оголошено повітряну тривогу

Окупанти атакують КАБами низку населених пунктів України. Ще на кількох напрямках загроза застосування БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.
Засіксовані пуски КАБів тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя та Запорізької області, на Сумщину та Донеччину та на межі Харківщини і Донеччини.
Загроза застосування ворогом ударних БпЛА на Чернігівщині (Новгород-Сіверський район та Батурин) та Одещині (Вилково).
Також ворог запустив БпЛА на південний захід Дніпропетровщини.
Оновлено о 00:14
Зафіксовані повторні пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
Також на захід Донеччини та на схід Дніпропетровщини рухаються БпЛА.
Низка моніторингових каналів повідомила про зліт стратегічної авіації армії РФ з аеродромів "Олєнья" та "Енгельс-2", але станом на 00:14 інформації про це від Повітряних сил ЗСУ не було.
Як писало РБК-Україна, 8 вересня ворожі війська в черговий раз нанесли цілеспрямований удар по вогнеборцям у Краматорську, котрі займалися ліквідацією пожежі у приватному будинку. Ніхто з рятувальників не постраждав, проте автомобіль зазнав пошкоджень.
Також зранку 8 вересня росіяни вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Це вже другий удар по підприємству за останні два тижні.