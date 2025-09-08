Российские войска атакуют Украину: где объявлена воздушная тревога

Оккупанты атакуют КАБами ряд населенных пунктов Украины. Еще на нескольких направлениях угроза применения БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ иКарту воздушных тревог.
Зафиксированы пуски КАБов тактической авиацией в направлении Запорожья и Запорожской области, на Сумщину и Донетчину и на границе Харьковщины и Донетчины.
Угроза применения врагом ударных БпЛА на Черниговщине (Новгород-Северский район и Батурин) и Одесской области (Вилково).
Также враг запустил БпЛА на юго-запад Днепропетровщины.
Как писало РБК-Украина, 8 сентября вражеские войска в очередной раз нанесли целенаправленный удар по пожарным в Краматорске, которые занимались ликвидацией пожара в частном доме. Никто из спасателей не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.
Также утром 8 сентября россияне ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это уже второй удар по предприятию за последние две недели.