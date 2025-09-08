RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Российские войска атакуют Украину: где объявлена воздушная тревога

Фото: воздушная тревога объявлена в ряде населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Оккупанты атакуют КАБами ряд населенных пунктов Украины. Еще на нескольких направлениях угроза применения БпЛА.

Зафиксированы пуски КАБов тактической авиацией в направлении Запорожья и Запорожской области, на Сумщину и Донетчину и на границе Харьковщины и Донетчины.

Угроза применения врагом ударных БпЛА на Черниговщине (Новгород-Северский район и Батурин) и Одесской области (Вилково).

Также враг запустил БпЛА на юго-запад Днепропетровщины.

 

 

Как писало РБК-Украина, 8 сентября вражеские войска в очередной раз нанесли целенаправленный удар по пожарным в Краматорске, которые занимались ликвидацией пожара в частном доме. Никто из спасателей не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.

Также утром 8 сентября россияне ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это уже второй удар по предприятию за последние две недели.

