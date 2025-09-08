Российские войска атакуют Украину: где объявлена воздушная тревога

Зафиксированы пуски КАБов тактической авиацией в направлении Запорожья и Запорожской области, на Сумщину и Донетчину и на границе Харьковщины и Донетчины.

Угроза применения врагом ударных БпЛА на Черниговщине (Новгород-Северский район и Батурин) и Одесской области (Вилково).

Также враг запустил БпЛА на юго-запад Днепропетровщины.