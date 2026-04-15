UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Російські війська атакували Дніпро: що відомо про наслідки (відео)

03:49 15.04.2026 Ср
1 хв
У ОВА показали відео наслідків ворожого удару
aimg Костянтин Широкун
Фото: російські війська атакували Дніпро (facebook.com/DSNSKyiv)

Російські війська сьогодні вночі, 15 квітня, атакували Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Читайте також: РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)

"Ворог завдав удару по Дніпру. Сталося займання адміністративної будівлі", - зазначив Ганжа.

За словами глави Дніпропетровської ОВА, попередньо, минулося без постраждалих.

Також раніше повідомлялось про вибухи у обласному центрі, моніторингові пабліки повідомляли про рух ударних дронів у напрямку міста.

Удари росіян по Дніпру та області

Російські війська щодня атакують громади Дніпропетровської області ударними дронами різних типів, також часто використовують балістику та крилаті ракети.

Так, вчора, 14 квітня, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Постраждали 25 людей, серед них багато "важких". Також відомо про п'ятьох загиблих. Вибухом також пошкоджено щонайменше три автомобілі.

Також 13 квітня Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. "Укрзалізниця" завчасно евакуювала близько 500 пасажирів приміського поїзда - після зупинки склад обстріляли, проте ніхто не постраждав.

На тлі цих атак "Укрзалізниця" посилила заходи безпеки для пасажирів і попередила про можливі евакуації під час загроз повітряних ударів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
