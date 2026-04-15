Російські війська атакували Дніпро: що відомо про наслідки (відео)

"Ворог завдав удару по Дніпру. Сталося займання адміністративної будівлі", - зазначив Ганжа.

За словами глави Дніпропетровської ОВА, попередньо, минулося без постраждалих.

Також раніше повідомлялось про вибухи у обласному центрі, моніторингові пабліки повідомляли про рух ударних дронів у напрямку міста.

Удари росіян по Дніпру та області

Російські війська щодня атакують громади Дніпропетровської області ударними дронами різних типів, також часто використовують балістику та крилаті ракети.

Так, вчора, 14 квітня, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Постраждали 25 людей, серед них багато "важких". Також відомо про п'ятьох загиблих. Вибухом також пошкоджено щонайменше три автомобілі.