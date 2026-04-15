Российские войска атаковали Днепр: что известно о последствиях (видео)

Также 13 апреля Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. "Укрзализныця" заблаговременно эвакуировала около 500 пассажиров пригородного поезда - после остановки состав обстреляли, однако никто не пострадал.

На фоне этих атак "Укрзализныця" усилила меры безопасности для пассажиров и предупредила о возможных эвакуациях во время угроз воздушных ударов.