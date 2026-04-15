Российские войска атаковали Днепр: что известно о последствиях (видео)

Российские войска сегодня ночью, 15 апреля, атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.
"Враг нанес удар по Днепру. Произошло возгорание административного здания", - отметил Ганжа.
По словам главы Днепропетровской ОГА, предварительно, обошлось без пострадавших.
Также ранее сообщалось о взрывах в областном центре, мониторинговые паблики сообщали о движении ударных дронов в направлении города.
Российские войска ежедневно атакуют общины Днепропетровской области ударными дронами различных типов, также часто используют баллистику и крылатые ракеты.
Так, вчера, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Пострадали 25 человек, среди них много "тяжелых". Также известно о пяти погибших. Взрывом также повреждены по меньшей мере три автомобиля.
Также 13 апреля Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. "Укрзализныця" заблаговременно эвакуировала около 500 пассажиров пригородного поезда - после остановки состав обстреляли, однако никто не пострадал.
На фоне этих атак "Укрзализныця" усилила меры безопасности для пассажиров и предупредила о возможных эвакуациях во время угроз воздушных ударов.