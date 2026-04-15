RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Российские войска атаковали Днепр: что известно о последствиях (видео)

03:49 15.04.2026 Ср
1 мин
В ОВА показали видео последствий вражеского удара
aimg Константин Широкун
Фото: российские войска атаковали Днепр (facebook.com/DSNSKyiv)

Российские войска сегодня ночью, 15 апреля, атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Читайте также: РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)

"Враг нанес удар по Днепру. Произошло возгорание административного здания", - отметил Ганжа.

По словам главы Днепропетровской ОГА, предварительно, обошлось без пострадавших.

Также ранее сообщалось о взрывах в областном центре, мониторинговые паблики сообщали о движении ударных дронов в направлении города.

Удары россиян по Днепру и области

Российские войска ежедневно атакуют общины Днепропетровской области ударными дронами различных типов, также часто используют баллистику и крылатые ракеты.

Так, вчера, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Пострадали 25 человек, среди них много "тяжелых". Также известно о пяти погибших. Взрывом также повреждены по меньшей мере три автомобиля.

Также 13 апреля Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. "Укрзализныця" заблаговременно эвакуировала около 500 пассажиров пригородного поезда - после остановки состав обстреляли, однако никто не пострадал.

На фоне этих атак "Укрзализныця" усилила меры безопасности для пассажиров и предупредила о возможных эвакуациях во время угроз воздушных ударов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
