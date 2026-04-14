РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені, багато "важких" (фото)

13:47 14.04.2026 Вт
На місто летіла балістика
Ілюстративне фото: наслідки атаки на Дніпро (facebook.com DSNSKyiv)

Сьогодні,14 квітня, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Постраждали 25 людей, серед них багато "важких". Є і загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу та Повітряні сили ЗСУ.

Десятки окупантів на Сумщині лізли в тил десантникам через газову трубу (відео)

Що відомо про удар

Близько 11:29 Повітряні сили оголосили загрозу балістичного озброєння. За кілька хвилин надійшло повідомлення: "Дніпро! Ракета!"

Після влучання в місті спалахнула пожежа. На місці працюють екстрені служби.

Внаслідок атаки поранено 15 людей:

  • 9 осіб - у важкому стані
  • 6 осіб - у стані середньої тяжкості

Усіх госпіталізовано. Волонтери надавали першу допомогу пораненим просто на вулиці.

Оновлено о 14:10

У Дніпрі вже є четверо загиблих, повідомляє Ганжа. Кількість постраждалих зросла до 25.

РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені, багато &quot;важких&quot; (фото)Фото: В ОВА показали наслідки удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

На фотографіях з місця події видно масштаби удару: у магазинах поблизу вибиті вікна, на вулицях - сліди вибуху.

Пошкоджено щонайменше три автомобілі.

Нагадаємо, сьогодні протягом дня Росія уже кілька разів атакувала Чернігів.

Як повідомляло РБК-Україна, один із "Шахедів" влучив в адмінбудівлю в центрі міста - пошкоджено вікна та двері, двоє людей отримали поранення.

Напередодні, 13 квітня, Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини.

"Укрзалізниця" завчасно евакуювала близько 500 пасажирів приміського поїзда - після зупинки склад обстріляли, проте ніхто не постраждав.

Росія вдарила КАБами по Печенізькій дамбі - критично важливому об'єкту
Росія вдарила КАБами по Печенізькій дамбі - критично важливому об'єкту
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта